Tabbs-Trainerin bringt neue Idee mit

Das Gesundheits-, Sport- und Familienbad Tabbs ist nicht nur Anziehungspunkt für Badelustige und Saunagänger, sondern bietet mit einem Fitness-Studio und zahlreichen Kursen weitere Möglichkeiten. Allein 900 Rehasportler werden pro Woche betreut.

Mit Theralogy gibt es nun ein neues Angebot. Mitarbeiterin Sabine Rosenbusch hatte die Idee dazu. „Ich habe privat einen Vortrag über Theralogy besucht und wurde dort zum Versuchsobjekt auserkoren. Als ich merkte, dass es wirkt, wollte ich mehr darüber wissen und habe eine Ausbildung für dieses Zellreaktiv-Training gemacht“, erzählt die Reha-Trainerin, die auch für Animation bei Veranstaltungen sorgt und die Kindersportgruppe betreut.

Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren

Bei der Theralogy gehe es darum, Energieblockaden in Zellen zu lösen und so die Selbstheilungskräfte zu stärken. „Eigentlich erneuern sich in jeder Sekunde Millionen unserer Zellen. Kommt es jedoch zu einem Regenerationsstau, reagiert der Körper mit Schmerzen auf die durch Energiemangel gestörte Zellfunktion“, erläutert Sabine Rosenbusch. Da setze die Therapie an. „Ich suche die Ursache der Blockade und rege die Zellen an, wieder zu arbeiten, damit der Energiefluss problemlos funktioniert.“ Eine Einzelbehandlung dauere 90 Minuten.

Wiebke Göring, die Geschäftsführerin der Tabbs Vital GmbH, die das Bad betreibt, freut sich über solche Initiativen ihrer Mitarbeiter. „Wir schauen uns die Vorschläge jedoch genau an und fragen zum Beispiel unsere Bad Tabarzer Badeärztin nach ihrer Meinung. Für Theralogy gab es positive Rückmeldungen.“ Und so konnte Sabine Rosenbusch mit ihrem neuen Angebot starten. „Es ist ja auch spürbar, wenn ein Mitarbeiter dahinter steht. Außerdem hat Frau Rosenbusch extra eine Ausbildung dafür gemacht“, sagt Wiebke Göring.

Im Rahmen der Tabbs-Gesundheitswerkstatt wird am Freitag, 28. Februar, ab 18 Uhr im Sportstudio über Theralogy informiert.