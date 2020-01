Hörbücher in elf Sprachen können dank neuer Tablets bald im Fröbel-Kindergarten Gotha genutzt werden.

Gotha. Der Fröbel-Kindergarten Gotha bekommt mediale Unterstützung am Tag der Muttersprache.

Tablets für Hörbücher in elf Sprachen

Am 21. Februar ist der internationale Tag der Muttersprache. Dann begrüßen sich die Kinder und Erzieher im Fröbel-Kindergarten mit „buongiorno“ (Italienisch), „dobroye utro“ (Russisch), „buna dimineata“ (Rumänisch) und „dzien dobry“ (Polnisch), teilt die Stadtverwaltung Gotha mit. Es habe Tradition, dass an diesem Tag Familien den Kindern Geschichten vorlesen, um sprachliche und kulturelle Vielfalt zu ermöglichen. Es sei wertschätzend, wenn jedes Kind seine Erstsprache im Kindergarten hören kann. Denn Kinder verschiedener Nationalitäten besuchen diesen Gothaer Kindergarten.

Mehrsprachige Bilderbücher stehen zudem täglich zur Verfügung. Aber Vorlesen in italienischer, polnischer, rumänischer und russischer Sprache sei nur durch die Unterstützung der Familien möglich. Umso mehr freue sich das Team des Kindergartens, dass Andreas Taudte von der Firma Honest Consulting GmbH am Tag der Muttersprache den Kindern fünf Tablets im Wert von 500 Euro überreichen wird. Der Unternehmer habe zugunsten der Spende darauf verzichtet, Kunden und Geschäftspartnern zu Weihnachten Schokolade und Postkarten zu schicken. Das Medienteam des Fröbel-Kindergartens werde die Tablets mit Hörbüchern in den elf Sprachen, die im Moment im Kindergarten gesprochen werden, einrichten.