Tag der Berufe im Landkreis Gotha

Bereits zum 13. Mal bietet die Agentur für Arbeit in Gotha Schülern ab der siebten Klassen einen Tag der Berufe an. Am 4. März haben sie die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren. Im Landkreis Gotha bieten 50 Unternehmen rund 320 Veranstaltungen an diesem Tag an. Sie wurden so ausgewählt, dass sie den Schülern eine große Bandbreite an Ausbildungsberufen vorstellen können.

Informationen von Azubis und Firmenchefs

Das diesjährige Motto lautet: „Ich mache das, was zu mir passt“. Die Schüler können bei dem Aktionstag nicht nur in ihren Traumberuf hineinschnuppern, sondern auch mit Auszubildenden oder sogar Firmenchefs sprechen, Fragen stellen und sich ausprobieren.

„Viele Berufe haben in den vergangenen Jahren einen rasanten Wandel erlebt. Die Firmen erläutern, wie die Ausbildung abläuft, welche Voraussetzungen man mitbringen sollte und welche beruflichen Karriereschritte möglich sind“, sagt Ina Benad, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Gotha. Vor Ort können die Jugendlichen somit einen ersten Eindruck von ihrem Wunschberuf erhalten.

Unter www.tagderberufe.de können sich Schüler vorab über die Angebote informieren.