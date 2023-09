Tag des Geotops im Thüringer Wald: Einblicke in die Welt der Ursaurier

Den Ursauriern auf der Spur: Am Sonntag wird Dr. Tom Hübner (2.v.l.) am Bromacker führen.

Georgenthal. Stiftung Schloss Friedenstein beteiligt sich am Tag des Geotops. Spannende Details über die permzeitlichen Ursaurier und Neues über die aktuellen Forschungsarbeiten am Bromacker

Auch der Friedenstein beteiligt sich am Tag des Geotops: Am Sonntag, 17. September, nimmt der Paläontologe der Stiftung Tom Hübner Interessierte mit an den Bromacker. Seine Führung richtet sich nicht nur an Fachleute, sondern gerade auch an Laien und unternehmungsfreudige Familien, teilt die Stiftung mit. Bei der Führung werde Tom Hübner erläutern, wie Forscher an der weltweit einzigartigen Ursaurier-Fundstelle zwischen Tambach-Dietharz und Georgenthal ein Fenster zu einer Welt vor 290 Millionen Jahren aufstoßen. Treffpunkt ist der Parkplatz Seeberger Fahrt in Tambach-Dietharz.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und dauert etwa eineinhalb Stunden. Eine Anmeldung über das Buchungsportal des Unesco-Global-Geoparks Thüringen Inselsberg – Drei Gleichen ist erforderlich: www.geopark-thueringen.de.

BundesweiterTag des Geotops

Am 17. September 2023 findet bundesweit der Tag des Geotops statt. Rund um den Tag des Geotops können Geotope, wie Steinbrüche, Felsen oder Mineralien, historische Bergwerke und viele andere Ausflugsziele mit Fachleuten erkundet werden.

Mit dem Projekt Bromacker startete 2020 eine wissenschaftliche Kooperation an der Fossillagerstätte „Bromacker“ im Thüringer Wald. Nach mehr als einem Jahrzehnt werden dort erstmals wieder systematische Ausgrabungen und geologische Bohrungen durchgeführt. Ziel der Kooperation ist es, anhand der Fossillagerstätte „Bromacker“ Forschung und Wissensvermittlung so miteinander zu verzahnen, dass der Öffentlichkeit ein Fenster in die frühe Evolution der Landwirbeltiere geöffnet wird. Daran beteiligt sind neben der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha das Museum für Naturkunde Berlin, die Schiller-Universität Jena und der Unesco-Global Geopark Thüringen Inselsberg – Drei Gleichen.