Talisa erfüllt wieder Wünsche von Kindern

Gotha. Der Gothaer Verein Talisa will wieder Kinderwünsche erfüllen und hat seine Aktion „Baum der Wünsche“ aktiviert.

Seit ein paar Tagen steht in der Beratungs- und Informationsstelle des Verein Talisa im Westviertel der Stadt Gotha wieder ein Baum der Wünsche. An den Zweigen des Weihnachtsbaumes hängen bereits zahlreiche Zettel, auf denen Kinder aus sozial benachteiligten Familien ihre Wünsche aufgeschrieben haben.

Talisa bedeutet Thüringer Arbeitsloseninitiative Soziale Arbeit. Neben der Beratung und Betreuung von Arbeitslosen kümmert sich der gemeinnützige Verein um Regionalleiterin Dana Franke seit Anfang des Jahres auch um die Betreuung Obdachloser in der Stadt. „Wir sind die Meldestelle, wo Leute ihre ersten Kontakte aufnehmen können“, sagt Dana Franke. Und die sind auch während der Corona-Pandemie wichtig. Deshalb versuchen die Mitarbeiter von Talisa, dass die Kontakte nicht abreißen. Das gilt natürlich auch für die sozial benachteiligten Familien.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bereits zum zweiten Mal stellt sich SPD-Landtagsabgeordneter Matthias Hey aus Gotha als Schirmherr zur Verfügung. Im vergangenen Jahr konnte Talisa 60 Wünsche erfüllen. Das größte Geschenk war ein Feuerwehrauto für einen Jungen, verrät Dana Franke. Um alle Wünsche der Kinder erfüllen zu können, wurde ein Limit bis 20 Euro gesetzt. Das wurde in diesem Jahr auf 25 Euro erhöht. Für die Finanzierung ist Talisa auf Spenden angewiesen. Die erste überbrachte Matthias Hey, sodass vier Wünsche abgesichert sind.

Die Wünsche der Kinder - es wurde eine Altersgrenze bis 14 Jahren gesetzt - reichen von Kosmetik über Hörspiele, Bücher und Spielzeug bis hin zu Gutscheinen. Derzeit sind 90 Wunschzettel beim Verein eingegangen. „Der größte Teil stammt vom Kinderheim Versatio“, verrät die Regionalleiterin. Dana Franke und Matthias Hey rechnen in den nächsten Tagen mit weiteren Wunschzetteln. „Wer die Aktion finanziell unterstützen will, kann mich im Bürgerbüro kontaktieren“, so der Gothaer Abgeordnete. Am Nikolaustag endet die Wunschbaum-Aktion.