Talsperre Lütsche erwacht aus Wintermodus

Trist, grau und verregnet präsentiert sich die Talsperre Lütsche in Frankenhain.

Frankenhain. Das Wasser steigt wieder allmählich an

Der Nebel hängt über der Talsperre. Trist, grau und im Regen präsentiert sich die Lütsche, die sonst Wanderer und Naturliebhaber anzieht. Trotz grauem Wetter wacht sie langsam aus dem Wintermodus auf. Denn die inzwischen wieder milden Temperaturen lassen gemäß dem Sonderbetriebsplan der Talsperre Lütsche den Wiederanstau auf das Sommerstauziel seit dem 15. Februar zu.

„Bis zum avisierten Sommerstauziel mit einem Beckenpegel von 580,42 mHN werden noch einige Wochen vergehen. Alle verfügbaren Dargebote, einschließlich der Schneerücklage, im Einzugsgebiet der Talsperre Lütsche werden für einen zügigen Wiedereinstau der Stauanlage genutzt“, heißt es von Anne Barthel von der Thüringer Fernwasserversorgung. Denn auf Grundlage des Sonderbetriebsplans für die Talsperre Lütsche sei seit 10. Oktober 2020 der Stauspiegel für die Wintermonate auf 570,00 mHN abgesenkt und gehalten worden. So konnten die temperaturabhängig wirkenden Kräfte in der Staumauer in einem zulässigen Maß gehalten werden.

Wasserstand wird an Sommer- und Wintermonate angepasst

Die Thüringer Fernwasserversorgung erklärt auch den Hintergrund dieser Maßnahme: Seit 2011 laufen verschiedene Untersuchungen und Erkundungen zum Nachweis der Zuverlässigkeit der in den 1930er Jahren erbauten Talsperre Lütsche. Das Ergebnis vom Dezember 2019: „Die Zuverlässigkeit des Absperrbauwerkes und der wasserseitigen Hänge konnten nicht für alle Bemessungssituationen nachgewiesen werden. Somit entspricht das Absperrbauwerk der Talsperre aktuell nicht den Anforderungen der allgemein anerkannten Regeln der Technik, woraus sich nach den Gesetzen des Freistaates Thüringen ein Sanierungszwang innerhalb eines angemessenen Zeitraumes ergibt“, so Barthel.

Es dürfe von einer Stauanlage innerhalb der Bemessungsgrenzen des technischen Regelwerkes keine Gefahr ausgehen. Um das Absperrbauwerk auch in den Wintermonaten möglichst nah am Normzustand zu halten, sei im Zeitraum November bis Februar eine Stauhöhe von 570,00 mHN einzustellen. In den Monaten März bis Oktober könne das reguläre Sommerstauziel von 580,42 mHN beibehalten werden. Voraussetzung zur Wiederauffüllung des Stauraumes im Frühjahr seien entsprechende Niederschläge und Schneerücklage, vor allem im Februar, März und April.