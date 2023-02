Tambach-Dietharz: Alltag der Betroffenen geprägt von Sorgen und Ängsten

Tambach-Dietharz. Betroffenen soll am Tag der Kinderhospizarbeit gezeigt werden, dass sie nicht allein sind. Seit 2011 gibt es in Tambach-Dietharz die Herberge für schwer kranke Kinder und Jugendliche.

Mit dem grünen Band macht das Kinderhospiz Mitteldeutschland zum Tag der Kinderhospizarbeit am Freitag, den 10. Februar, auf betroffene Familien aufmerksam. Der Alltag lebensverkürzend erkrankter Kinder, Jugendlicher, junger Erwachsener und deren Eltern sei geprägt von Sorgen und Ängsten. Zusätzlich hätten sie mit sozialer Isolation zu kämpfen. Denn das Thema „Kinder und Sterben“ sei in der Gesellschaft nach wie vor mit Hemmungen und Vorurteilen behaftet, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Daher sei es wichtig, öffentlich Anteil zu nehmen und Betroffenen zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Mit dem grünen Band macht das Kinderhospiz auf betroffene Familien und die Arbeit der Hospizeinrichtungen aufmerksam. Die Kinderhospizarbeit in Deutschland sei im Höchstmaß auf Spenden angewiesen. Ein Großteil dieses Hilfsangebotes könne nur mit Unterstützung der Gesellschaft gewährleistet werden.

In Thüringen engagieren sich in der Kinderhospizarbeit das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland im stationären Bereich und der Thüringer Kinderhospizdienst in der ambulanten Hilfe. Seit 2011 sei in Tambach-Dietharz die Herberge des Lebens für schwer kranke Kinder und Jugendliche.