Tambach-Dietharz: Grüne Pfannkuchen überzeugten

Tambach-Dietharz. 4732 Euro kamen beim Verkauf von grünen Pfannkuchen bei der Familienbäckerei Bergmann zusammen. Der Erlös kommt dem Kinderhospiz zugute.

Mit einer außergewöhnlichen Idee, gelang einem Familienbetrieb ein besonderer Coup. Die Bäckerei Bergmann, die in Frömmstedt ihren Stammsitz unterhält, überraschte ihre Kundschaft mit grünen Pfannkuchen. Bei dem Verkauf kamen insgesamt 4732 Euro zusammen, die an das Kinderhospiz Tambach-Dietharz überreicht wurden. In seinen mehr als 50 Filialen in Erfurt, Sömmerda, Kyffhäuser Kreis und Mansfelder Land sammelte die Bäckerei von Matthias Bergmann anlässlich des Tages der Kinderhospizarbeit. Die glasierten Berliner in der Imagefarbe des Aktionstages wurden in weniger Stunden verkauft. „Wir hatten schon morgens um halb zehn keinen Pfannkuchen mehr in unseren Auslagen”, freut sich Bergmann.