Tambach-Dietharz: Rettungsanker für viele Familien

Tambach-Dietharz. Mit grünen Bändern erinnerten am 10. Februar die Kinder- und Jugendhospize in Deutschland an den Tag der Kinderhospizarbeit. Auch die Einrichtung in Tambach-Dietharz beteiligte sich an der Aktion.

Mit grünen Bändern wurde am 10. Februar auf die Situation von Kindern und Jugendlichen aufmerksam gemacht, die an einer lebensverkürzenden Erkrankung leiden. An diesem Mittwoch wurde bundesweit an den Tag der Kinderhospizarbeit erinnert, der die Arbeit der Kinder- und Jugendhospize in den Mittelpunkt rückt. In den vergangenen Wochen verbrachten im Durchschnitt sechs Familien gleichzeitig ihren Aufenthalt im Kinder- und Jugendhospiz für Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Aktuell sind derzeit sieben Familien zu Gast, die in besonderen Krisensituationen sind. So wie Nadine und Daniel Burbach aus Grünheide in Brandenburg. Sie sind mit ihrem zwölfjährigen Sohn Filip, der unheilbar krank ist, im Kinderhospiz. Filip leidet an Mukopolysaccharidose Typ 3 (MPS III), einer Erkrankung, die durch Verlust geistiger und motorischer Fähigkeiten geprägt ist.