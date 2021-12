Tambach-Dietharz verzeichnet weniger Einwohner

Tambach-Dietharz. Die Einwohnerzahl von Tambach-Dietharz geht leicht zurück. 4356 Einwohner, das sind 19 weniger als 2020, leben in dem Luftkurort.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr seien das 19 Einwohner weniger. In der letzten Einwohnerversammlung im November dieses Jahres hatte Schütz bereits darauf hingewiesen. Die Zahl der ausländischen Mitbürger in der Stadt beträgt derzeit 902 Einwohner aus 28 Nationen, davon stammen 806 Personen aus Rumänien. Nach Angaben des Bürgermeisters habe sich dieser Bevölkerungsanteil zum Jahresende nicht verändert.

Einen leichten Anstieg sei bei den Geburten zu verzeichnen. 37 Geburten wurden dieses Jahr registriert, 2020 waren es 28. Dem gegenüber stehen 69 Sterbefälle, 2020 waren es bis zum Jahresende 65. Das Durchschnittsalter beträgt in Tambach-Dietharz 47 Jahre.