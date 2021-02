Tambach-Dietharz: Weitere Straßen werden grundhaft ausgebaut

In der Gallbergstraße in Tambach-Dietharz ist ein grundhafter Ausbau angesagt, der auch Arbeiten durch den Wasser- und Abwasserzweckverband beinhaltet und voraussichtlich bis ins Jahr 2022 währt.

Trotz aller praktischen und finanziellen Einschränkungen durch die Corona-Krise hat der Luftkurort Tambach-Dietharz im Jahr 2021 viel vor. Dazu zählen Straßenbauarbeiten und die Neugestaltung des Kurparks. Am 10. Februar hat der Stadtrat dafür die Weichen gestellt und den Haushaltsplan 2021 beschlossen, teilt Bürgermeister Marco Schütz (parteilos) mit.

Das Landratsamt hatte ursprünglich bis Ende des Monats bedingt durch Corona sämtliche Sitzungen kommunaler Gremien verboten. Da jedoch der Haushaltsbeschluss für alle Maßnahmen der Stadt wichtig ist, wurde die Beschlussfassung dann doch zugelassen. Andere Themen mussten wegfallen. Die verkürzte Stadtratssitzung wurde im Bürgersaal der Bürgerhauses in der Burgstallstraße abgehalten, in einem Saal, in dem sonst Veranstaltungen mit hunderten Gästen und stattfinden.