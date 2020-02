Tambach-Dietharz: Wiederauferstehung beim Ost-West-Spektakel

„Ob Ost oder West – ein närrisches Fest.“ Das feiert der Tambacher Faschingsclub (TFC) in seiner 52. Session. Jünger, spritziger, witziger sind die Akteure, scharfzüngig wie eh und je die Büttenreden, fulminant die Tänze.

DDR-Trainingsanzug trifft auf Kanzlerin

Sogar Honi (Mario Klein) erlebt passend im stahlblauen DDR-Trainingsanzug fröhliche Wiederauferstehung und lässt sich auch von Greta (Bastian Kolitsch) nicht die Leviten lesen. Während Kanzlerin Merkel – Paraderolle von Bürgermeister Marco Schütz – aus ihrem Kokonschlaf erwacht, schwirrt Engel Kerstin Arnold dazwischen. Die Bütt der politischen Elite des TFC ist ohne Zweifel einer von zahlreichen Höhepunkten des diesjährigen Programms.

Die Rennsteigtrommlerinnen. Foto: Wieland Fischer

Bemerkenswert ist wieder Hajo Scharfs Bütt. Sein halbstündiger, auswendiger Vortrag als Trunkenbold fordert die Lachmuskeln und Zwerchfelle des Publikums im Bürgersaal unaufhörlich. Hajo macht den Netto in der Stadt zur rumänischen Botschaft und staunt darüber, dass angesichts der wachsenden rumänischen Bevölkerung in der autonomen Bergregion die Gebietsreform vom Nesselberg bis zu den Karpaten reicht.

Politbühnen bieten Steilvorlagen

Die Auftritte haben alles, was guten Karneval ausmacht: Klamauk und Hintersinn. Die jüngsten Ereignisse auf den Politbühnen in Erfurt und Berlin um Kemmerich und AKK liefern geübten Büttenschreibern, wie Mario Klein, eine Steilvorlage nach der anderen. „Ich habe noch kurz vorm Büttenabend meine Rede umgeschrieben“, berichtet der TFC-„Beamte“ Mario Klein. „Wir wählen jetzt übrigens, bis das Ergebnis stimmt.“ Eigentlich wollte er dem Innenminister außer Dienst, Georg Maier, die Leviten lesen. Doch nach seiner Grußbotschaft enteilt der Neu-Friedrichrodaer: „Ich bin jetzt Rentner“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete.

Greta, Honi und Merkel auf einer Bühne: der TFC macht es möglich. Foto: Wieland Fischer

So muss Landrat Onno Eckert als Zielscheibe herhalten. Der trägt‘s mit Fassung. Auch die vergangenes Jahr abgehängte Naziglocke der Bergkirche spart der „Beamte“ nicht aus: „82 Jahre macht die Glocke kling – klong“. So hätten es sechs Pfarrer gehört, der siebte hörte „Sieg Heil“.

Freudentränen bei den Zuschauern

Bastian Kolitsch und Kerstin Arnold hauen als zwei Dammsche kräftig in weitere Kerben. Die Rennsteigtrommler veranstalten passend zum TFC-Motto ein Mordsspektakel. In Guggen-Musikanten-Manier richten sie einen schön-schrägen Ost-West-Liederstreit aus, angeführt von Thomas und Steffi Prinz als Honi und Margot.

Nachwuchssorgen kennt der TFC offensichtlich nicht. Zahlreiche junge Akteure tragen zum unterhaltsamen, abendfüllenden Programm mit bei. Das erste gute Beispiel liefern in der Kinderbütt Lennox Ehrle und Anne Schütz. Mit Henry Hertha hat der TFC wieder einen kleinen Caruso in ihren Reihen. Zur Freude aller im Saal stimmt der Zehnjährige den „Chinati-Wein“ der legendären TFC-Stimmungskanone Karl Rausch an. Das treibt Zuschauern Freudentränen in die Augen.

„Bella Ciao“ der Funken. Foto: Wieland Fischer

Choreografien entpuppen sich als Augenweiden

Antonia Erdenberger steht als junge Rock-Röhre nicht nach. Auch das neue Showtanzpaar Felix Schädel und Maya Siebert begeistert. Die Choreografien der Garden und Ballettformationen sind Augenweiden. Beim „Bella Ciao“ der Funken sitzt jede Geste, jeder Schritt.

Mit ihrem gut fünfstündigen Programm unterhält die jecke Schar um TFC-Chef Jens Arnold in der Karnevalshochburg des Gothaer Landes die Zuschauer mal wieder aufs Beste. Das Publikum ist fast unentwegt aus dem Häuschen. Wer‘s noch sehen und erleben will: der nächste Büttenabend ist am 15. Februar.