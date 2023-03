Tanken mit der Europeade

Wieland Fischer über Werbung fürs Folklorefest

Derzeit lässt es sich entspannt tanken. Gut, das kann morgen bereits ganz anders aussehen. Jetzt jedenfalls liegen in Gotha die Sprit- und Dieselpreise weit unter zwei Euro pro Liter. Sogar unter die 1,50-Euro-Marke waren sie für Diesel vergangene Woche in den Abendstunden gefallen. Vor einem Jahr, nach CO 2 -Steuer, Ausbruch des Ukrainekriegs und Ölembargo, war daran nicht zu denken. Nutzen wir den Moment und blicken etwas entspannter auf das sich rasant drehende Zahlenräderwerk der Preisangabe!

Vielleicht fällt Ihr Blick auf die Zapfpistole. Jetzt ist in Gotha darauf ein Kindergesicht platziert. Die Kultourstadt hat das im Auftrag des Landestrachtenverbandes auftragen lassen, um auf die Europeade in Gotha aufmerksam zu machen, dass Helfer fürs europäische Tanz- und Folklorefestival gesucht werden. Vom 12. bis 16. Juli werden bis zu 5000 Teilnehmer aus 23 Ländern erwartet. Da braucht es viele helfende Hände. Vielleicht bekommt Sie nach dem Griff zur Zapfpistole Lust, dabei mit zuzupacken.

www.europeade-gotha.de