Tanz, Tennis und mehr in der Stadtbibliothek Gotha

Gotha. Stadtbibliothek Gotha veranstaltet in den Winterferien Wettkämpfe mithilfe der Spielekonsole Nintendo Switch. Im Makerspace können Kinder kreativ werden.

Wie man Audiodateien und Videos bearbeitet und vieles mehr können Kinder und Jugendliche in den Winterferien im Makerspace der Stadtbibliothek Gotha lernen. Sie wird vom 14. bis 17. Februar jeweils zwischen 10 und 16 Uhr besetzt sein. Ganz nach Wunsch der Teilnehmenden wird aus dem Makerspace eine Podcastwerkstatt oder ein Hörspielstudio. Auch eigene Projektideen sind willkommen. „Von der Planung über das Ausprobieren bis zum fertigen Endprodukt ist alles denkbar“, heißt es dazu aus der Stadtbibliothek. Das Angebot ist kostenfrei und ohne Anmeldung zugänglich.

Am Donnerstag, dem 16. Februar, gibt es von 13 bis 15 Uhr die erste Winterolympiade für die Nintendo Switch in der Stadtbibliothek. Neben Fußball, Tennis oder Bowling können sich die Teilnehmer auch im Badminton, Volleyball und Chanbara behaupten und Preise gewinnen. Für Bewegung sorgt auch das zweite Switch-Dance-Battle am Freitag, dem 17. Februar, zwischen 13 und 15 Uhr, in der Bibliothek. Auch hier ist die Teilnahme kostenlos.

Interessierte für die Winterolympiade und das Switch-Dance-Battle melden sich an unter service@gotha.deoder direkt vor Ort an der Ausleihtheke.