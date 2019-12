Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tanzen auf dem Plaste-Eis

Tanzschule Duparré Eiswelt nennt sich offiziell die CO2-neutrale Schlittschuh-Lauffläche in der Mitte des Neumarktes, die zum Gothaer Weihnachtsmarkt gehört. Die Tanzschule, die vor kurzem in die Erfurter Straße 1 in die unmittelbare Nähe gezogen ist, ist der Namens-Sponsor. Da die Fläche aus speziellen Kunststoff-Elementen für die Kufen zwar sehr glatt ist, aber mit normalen Straßenschuhen gut begangen werden kann, bietet Tanzlehrer Johannes Duparré gemeinsam mit seiner Partnerin Sophia am Montag, 23. Dezember einen unentgeltlichen Tanzkurs mit, zu dem, wir er sagt, nur gute Laune und der Witterung angepasste Kleidung mitzubringen sind. 19 Uhr soll es mit dem Grundschritt des langsamen Walzers beginnen. Vorkenntnisse sind unschädlich, aber nicht erforderlich. Je nach Teilnehmerzahl und Tanzbegeisterung werde der Kurs bis zu einer Stunde dauern, kündigt Duparré an.