Tanzen und alte Schlager anhören

Sie tanzen gerne Paartanz, haben jedoch gerade keinen Tanzpartner oder keine Tanzpartnerin? Sie möchten als Paar ihre in der Tanzschule erlernten Tänze anwenden? Oder Sie genießen das bloße Hören der Chansons und Lieder im Stil der 1920er- und 1930er-Jahre von Marlene Dietrich, Zarah Leander oder Max Raabe?

Wen das neugierig macht, der sollte am Sonntag, 10. November, 14 bis 18 Uhr, in den Saal in der Drei-Gleichen-Straße 35a in Neudietendorf kommen. Dort tritt das Trio „samt&sonders“ auf. Die Musiker mit Sängerin Pamela Schmidt haben alte Schlager in petto, spielen aber auch Discofox, Slow Fox, Foxtrott, Chachacha, Rumba, langsamen und Wiener Walzer sowie die beliebtesten Standard-Latein-Tänze, heißt es in einer Mitteilung des Krüger-Vereins, der den Tanznachmittag anbietet und mit der Überschrift Tanz- und Hörbar für alle versieht.

Der Eintritt ist frei. Tischreservierung sind sinnvoll. Für das Gedeck mit Kaffee, Kuchen, Mineralwasser und Häppchen werden 10 Euro berechnet.

Sonntag, 10. November, 14 bis 18 Uhr, Saal der evangelischen Jugend, Neudietendorf, Drei-Gleichen-Straße 35a, Reservierungen bei Doreen Sammler unter Tel.: 036202/ 26232 oder per E-Mail an dsammler@kruegerverein.de