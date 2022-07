Tanzmusik, Folk und Trachten am Wochenende in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Das Akzent-Hotel ist kommendes Wochenende Kulisse für den Bad Tabarzer Musiksommer.

Der Bad Tabarzer Musiksommer geht am Freitag, 22. Juli, im Biergarten des Akzent-Hotels „Am Burgholz“ weiter. Den Auftakt macht ab 19 Uhr Mo’Malone, ein Trio, das amerikanischen und irischen Folk sowie Oldies in seinem Repertoire hat. Formiert aus Michael Fleischmann am Bass, Schlagzeuger Rudi Ortlepp sowie Sänger und Gitarrist Thomas Schäfer haben sich in Mo’Malone Enthusiasten von Neil Young, Eric Clapton und JJ Cale zusammengefunden, die einen bunten Mix an musikalischen Strömungen versprechen.

Am Samstag geht es 19 Uhr im Akzent-Hotel weiter mit der Partyband „MAD“. Dabei ist der Name, zusammengesetzt aus „Music, Action, Dance“, Programm. Tanzmusik aus den Genres Rock, Pop, Country und Schlager sowie selbstkomponierte Nummern sollen für viel Spaß sorgen. Bekannt war die Band schon als „Walterhäuser Partyband“ und „Christiane & Band“. Danach legt, ebenso wie Freitagabend, DJ Mike Now auf.

Seinen Abschluss findet das Wochenende mit einem Kurkonzert des Tabarzer Trachtenvereins, der auf ganz bodenständige Weise den Spagat zwischen Traditionspflege und Unterhaltung versucht. Um 15 Uhr wird dazu in den Hotel-Biergarten eingeladen.