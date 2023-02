Tanzparty in Gotha-Siebleben

Gotha. Am Donnerstag lädt der Seniorentreff wieder über 60-Jährige ein.

Für alle Senioren über 60 Jahren, die zur Musik einfach mittanzen müssen, finden in den Seniorentreffs der Stadt Gotha 14-tägig Tanzpartys statt. Zur nächsten Sause wird am Donnerstag, 23. Februar, ab 14 Uhr in den Gustav-Freytag-Treff in Gotha-Siebleben, Clara-Zetkin-Straße 31a, eingeladen, informiert Claudia Hülsen, Mitarbeiterin des Seniorentreffs. Der Eintritt kostet 4,20 Euro. Bei Musik und Tanz könne man nette Menschen treffen, mitsingen und schunkeln. Die Musikauswahl reiche vom deutschen Schlager bis hin zu englischen Hits, von Discofox über Foxtrott und Rock bis hin zum Walzer.

Voranmeldung ist erwünscht unter Telefon: 03621 / 223761.