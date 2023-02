Tatort: Bad Tabarz

Bad Tabarz. Von spektakulären Fällen der Kriminalgeschichte aus dem Kreis Gotha berichtet Journalist und Autor Mirko Krüger.

Bis in die jüngere Vergangenheit hinein war der Kreis Gotha immer wieder ein Schauplatz spektakulärer Verbrechen. Davon erzählt der Journalist Mirko Krüger am 25. Februar in einer Buchlesung im Kulturzentrum Kukuna. So ist Gotha mit dem spektakulären Kunstraub von 1979 in die Kriminalgeschichte eingegangen.“ Diesen Fall erzählt der Autor in seinem Buch „Tatort Gotha und Gothaer Land“. Aber auch der bekannteste Mordfall der DDR, der Kreuzworträtselmord von Halle, berührt die Region. Der jugendliche Täter wurde an seiner Arbeitsstelle in Friedrichroda festgenommen.

Lesung am 25. Februar, um 19 Uhr, Kukuna in Bad Tabarz. Tickets unter www.ticketshop-thueringen.de sowie in der Touristinformation Bad Tabarz unter Telefon: 036259 / 5600