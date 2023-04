Taufkleider gesucht: Augustinerkirche Gotha erinnert an die Taufe

Gotha. In der Augustinerkirche Gotha wird der Taufen der vergangenen Jahre erinnert – auch mit einer kleinen Ausstellung.

Quasimodogeniti – „Wie neugeboren“ – heißt bei den evangelischen Christen der Sonntag nach Ostern, an dem an die Taufe erinnert wird. Auch in Gotha wird für den 16. April zum Tauferinnerungsgottesdienst um 10 Uhr eingeladen, in die Augustinerkirche. Besonders angesprochen fühlen sollen sich Familien, die in den letzten drei Jahren Taufe gefeiert haben.

Dazu werden Taufkleider ausgestellt. Wer noch ein Taufkleid im Schrank hat, kann es am Samstag zuvor in der Stunden von 11 bis 12 Uhr mit Kleiderbügel und Namensschild in die Augustinerkirche bringen, teilt das Pfarramt mit.