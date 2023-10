Der Verein GoThaler Tauschring wird aktiv. So können sich beim Herbstfest am 21. Oktober interessierte Bürger wieder über Tauschgeschäfte informieren.

Tauschgeschäfte mit dem GoThaler in Gotha

Gotha. Tauschen und bezahlen mit eigener Währung: Der Verein GoThaler Tauschring stellt beim Herbstfest seine Arbeit vor.

Ein Herbstfest veranstaltet der GoThaler Tauschring am Samstag, 21. Oktober, um 18 Uhr in den Räumen der Annastraße 4 in Gotha.

Der Verein wurde 1997 gegründet, bei dem sich Menschen verschiedener Altersgruppen treffen, um sich auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Das geschieht in Form von sogenannten Tauschgeschäften, die auf Basis der Vereinswährung „GoThaler“ verrechnet werden. Diese gegenseitige Hilfe wird über ein internetgestütztes Abrechnungssystem abgerechnet, so dass jeder mit jedem tauschen kann.

Wichtig ist für den Gothaer Verein, das die durch den Tauschring entstandene Gemeinschaft, sich unterstützt, Begegnungen ermöglicht und gesellige Ereignisse organisiert. Das Herbstfest bietet diese Möglichkeiten.