Tauwetter lässt Pegel im Kreis Gotha steigen

Noch am 11. Dezember 2020 hatte die Ohra-Talsperre bei Luisenthal Niedrigwasser.

Während in den Ortschaften nahe des Thüringer Waldes noch weiße Spitzen zu sehen sind, hat im Großteil des Landkreises Tauwetter eingesetzt. Das lässt die Pegel der Flüsse steigen und hat in Süd- und Ostthüringen eine Hochwasserwarnung ausgelöst. Die Pegel, die im Gothaer Land noch unter Meldebeginn liegen, sollen in den kommenden Tagen weiter steigen.