Tebi ist einfach liebenswürdig

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Der Beagle-Mischling kam über des Veterinäramt nach Gotha-Uelleben ins Tierheim „Arche Noah“

Unsere vorgestellten Tiere vom vergangenen Freitag hatten beide Glück: Für die junge Hündin Mina fanden sich gleich mehrere Interessenten. Für die gefundene Maine-Coon-Katze hat sich zwar bis jetzt kein Besitzer gemeldet – dafür gibt es aber für sie auch mehrere Interessenten, die ihr ein neues Zuhause geben möchten. Die Mitarbeiter der „Arche Noah“ werden für beide Tiere das ideale Zuhause finden.

Heute stellen wir den sehr menschenfreundlichen Beagle-Mischling Tebi vor, der durch das Veterinäramt in die „Arche Noah“ eingewiesen wurde. Er lebte bisher mit mehreren Hündinnen in einer Wohnung und ist stubenrein.

Der Beagle ist im Allgemeinen ein liebenswürdiger und freundlicher Hund für das Leben in einem Hund-Menschenrudel. Obwohl nicht bekannt ist, welche Hunderasse außerdem in Tebi steckt, zeigt er die netten Eigenschaften des Beagles. Tebi wurde am 7. Juli 2016 geboren, steht also mit fast sieben Jahren mitten im Hundeleben. Er wartet auf Menschen, die ihm ein individuelles Leben und Geborgenheit in Gemeinschaft schenken möchten.

Tebi kann überall hin, wo er geliebt und artgerecht leben wird. Allerdings soll er im neuen Zuhause eine Hundefreundschaft bekommen. Denn Tebi war es gewohnt, mit mehreren Hunden zu leben. Ein Artgenosse sollte ihm deshalb zur Seite stehen, sagt Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß. Es wäre sehr schön, wenn der Aufenthalt in der „Arche Noah“ nur eine kleine Brücke in ein neues, schönes Leben für Tedi wäre.

Mehr Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/755425