Teilnahmezettel für Wartende bei Impfaktionen

Georgenthal war neben Ohrdruf und Tambach-Dietharz am Donnerstag eine von drei Stationen fürs Impfen ohne Termin gegen Corona. Der Andrang war enorm. Die Impfwilligen warteten in allen drei Orten stundenlang auf ihren Pieks.

Bei mobilen Impfaktionen in Regie des Landkreises Gotha werden ab jetzt an Wartende der Reihe nach Teilnahmezettel verteilt. Das soll unnötiges Anstehen vermeiden.

Nicht jeder in der Schlange werde eine Impfung bekommen, erklärt Adrian Weber Sprecher des Landratsamtes, eingedenk der Erfahrungen der Impfaktion am vergangenen Donnerstag. Innerhalb eines Tages waren 978 Menschen in Ohrdruf, Georgenthal und Tambach-Dietharz gegen Covid-19 geimpft worden. Das sei wegen des großen Andrangs nicht konfliktfrei abgelaufen, stellt Weber fest. Es habe „einen gewissen Verdrängungswettbewerb“ unter den Wartenden gegeben. Er bittet, trotz allen Eifers bei weiteren Impfaktionen die Haltung zu bewahren.

Als Nächstes werden am Dienstag, 30. November, von 9 bis 15 Uhr werden in Waltershausen im Gleisdreieck Erst-, Zweit- und auch Booster-Impfungen angeboten; am Mittwoch, 1. Dezember, 14 bis 18 Uhr im Rathaus Friedrichroda. Als Impfstoff stehen voraussichtlich Johnson & Johnson sowie Moderna zur Verfügung. Das Landratsamt bittet, vorher Aufklärungsformular und Einverständniserklärung von der Internetseite der Kreisbehörde oder KV herunterzuladen und auszufüllen. Das trage zum zügigen Ablauf mit bei.

www.landkreis-gotha.de oder www.impfen- Thüringen.de