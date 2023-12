Telefonbetrüger erbeuten fünfstelligen Eurobetrag in Eisenach

Gotha. In Eisenach und im Landkreis Gotha haben Betrüger erneut versucht, Senioren am Telefon zu bestehlen.

Zweimal haben Trickbetrüger am Mittwoch versucht, Senioren in Westthüringen um ihr Erspartes zu bringen. So rief nach Angaben der Polizei ein angeblicher Beamte der Kriminalpolizei bei Senioren an. Der vermeintliche Polizist teilte den Angerufenen mit, dass eine Diebesbande festgenommen wurde und die Adresse der beiden Senioren auf einer Liste weiterer potenzieller Opfer stünde. Die Senioren beendeten die Gespräche umgehend, Schaden entstand nicht.

In Eisenach riefen Betrüger bei einer 79-Jährigen

an und gaben sich als Sicherheitsabteilung eines Kreditinstitutes

aus. Sie forderten die Frau dazu auf, eine App auf

ihrem PC zu installieren. Damit konnten die Unbekannten Zugriff zum

Konto der 79 Jahre alten Frau erhalten. Sie überwiesen unbefugt mehrmals Geld vom Konto. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages.





Die Polizei rät in diesen Fällen:

Sollte sich ein Servicemitarbeiten bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Geben Sie keine privaten Daten wie beispielsweise Bankkontodaten oder Zugangsdaten für Onlinebanking heraus.

Sollten Sie dennoch Opfer eines Trickbetruges geworden sein,

kontaktieren Sie umgehend die Polizei. Lassen Sie Ihren Geldkarten

unter der Rufnummer 116116 sperren. Weiterführende Informationen

erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de oder bei

der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha

unter 03621-781504.

