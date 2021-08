Telefonische Berufsberatung der Arbeitsagentur Gotha

Die Agentur für Arbeit in Gotha hat ihren Sitz an der Schönen Aussicht.

Gotha. Die Gothaer Arbeitsagentur bietet am 5. August eine telefonische Berufsberatung für Erwachsene an, die sich neu orientieren wollen.

Einen telefonischen Sprechtag für Erwachsene, die sich beruflich neu orientieren oder weiterbilden wollen, bieten am 5. August die Thüringer Arbeitsagenturen, darunter auch die Einrichtung in Gotha, an. Von 9 bis 18 Uhr stehen Berater am Telefon für Fragen bereit und bieten Unterstützung.

Die Berufsberatung ist Teil des neuen Dienstleistungsangebotes der Arbeitsagenturen. Sie soll Beschäftigten und Wiedereinsteigern helfen, den passenden Weg zu finden. „Wir spüren zunehmenden Beratungsbedarf bei Beschäftigten in Fragen der beruflichen Weiterbildung. Die Pandemie hat vor Augen geführt, wie wichtig berufliche Qualifizierung ist“, sagt Johannes Langenkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gotha.

Die Berufsberatung ist unter Tel.: 0361 / 3022222 erreichbar.