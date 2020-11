Telefonkonferenz soll den Inselsberg-Prozess in Gang bringen

Wegen des November-Lockdowns ist das für Montagabend anberaumte Treffen der Inselsberg-Anrainer in Bad Tabarz in der Begegnungsstätte Kukuna vertagt worden. Es solle zeitnah nachgeholt werden, voraussichtlich als Telefonkonferenz, um den Prozess, die Entwicklung des höchsten Ausflugsziels in der Region, nicht zu verzögern, sagt Bürgermeister David Ortmann (SPD). „Wir suchen jetzt nach einem Modus, nach dem auch Absichtserklärungen unterzeichnet werden können.“

Das hält Ortmanns Waltershäuser Amtskollege Michael Brychcy (CDU) für unabdingbar. Bevor tiefgreifende Änderungen auf und um das Plateau in 916 Metern Höhe geschehen, sollten auch Mitglieder der Hauptausschüsse aus Tabarz, Waltershausen, Friedrichroda sowie Brotterode-Trusetal wissen, was auf und für den Inselsberg geplant werde. Auf dem Treffen am Montag wollten eigentlich Vertreter des Thüringer Wirtschaftsministeriums und der Landesentwicklungsgesellschaft Konzepte, Verfahren und Zeitpläne erstmals vorstellen.

Die Zeit dazu laufe jetzt nicht weg, sagt Brychcy. Vielmehr sei es erfreulich, dass auf dem Inselsberg nicht aufs Geratewohl ein Architektenwettbewerb initiiert werde, sondern dass Planungsschritte eingeleitet und Belange der Eigentümer berücksichtigt werden. Die Tabarzer hatten dazu mit Workshops Vorarbeit geleistet, Bürgermeister sowie Ratsmitglieder der Nachbarorte darin eingebunden.

Ein Hauptziel ist der Ausbauder Kreisstraße zum Plateau

„Wir freuen uns, dass der Prozess Fahrt aufgenommen hat“, sagt Ortmann. Nun eine Telefonkonferenz anzuberaumen, verdeutliche das Interesse, dass das Projekt zügig vorankomme. Jetzt gehe es erst einmal um den Prozess an sich. Die Details sollen gemeinsam erarbeitet werden, bekräftigt Ortmann. „Wir wollen uns gemeinsam dem Thema nähern.“ Es gelte jetzt, neben Zeitplänen Verantwortlichkeiten festzulegen, wie die Ideen auf dem Papier langfristig umgesetzt werden.

Den Ausbau der Infrastruktur sieht Brychcy als erstes Hauptziel an: „Damit man erst einmal ordentlich auf den Berg kommt.“ Der Ausbau der Kreisstraße 10 müsse in Angriff genommen werden, damit Fahrzeuge unbeschadet auf den Inselsberg und wieder herunterfahren können – unabhängig von einer in Überlegung stehenden Seilbahn. Das von Innenminister Georg Maier (SPD) wieder angestoßene Projekt sieht Waltershausens Bürgermeister noch lange nicht schweben, schon aus finanziellen Gründen nicht.

Wichtig ist auchdie gastronomische Entwicklung

Maßgebend sei ferner Klarheit hinsichtlich der gastronomischen Entwicklung des Areals. Auch die Unterschutzstellung des Berges müsse berücksichtigt werden. „Lieber ein Gebäude weniger, aber ordentlich, als den Platz zumauern“, sagt Brychcy. Viele Touristen auf den Inselsberg zu bringen, das könne nicht die alleinige Zielvorgabe zu dessen Entwicklung sein. Die Stadt Friedrichroda ist als einziger nicht unmittelbarer Inselsberg-Anrainer in die Planung eingebunden. „Wir sind daran hochinteressiert. Wir unterstützen alles, was die Region weiterbringt“, betont Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos). Für die Stadt mit den höchsten Übernachtungszahlen weit und breit sei es wichtig, dass es lohnende Ausflugsziele im Umland gebe. Durch die kostenlose Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs mit Kurkarte sei der Inselsberg dafür eine der ersten Adressen.

Der November-Lockdown treffe Friedrichroda, seine Hotellerie und Gastronomie am härtesten. „Die Stadt ist leer“, stellt Klöppel fest. Die letzten Gäste müssten bis zum 5. November abreisen. Zwar sei die Belegung der Gasthäuser im November im Allgemeinen nicht ganz so hoch wie in den Vormonaten. Nichtsdestotrotz herrsche in Friedrichroda und Finsterbergen zwölf Monate Saison. Entsprechend schwer sei es jetzt für Hoteliers, Gastronomen und ihre Beschäftigen, das Herunterfahren des Betriebes auf Null zu verkraften.