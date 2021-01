Temperaturmessung am Amtsgericht Gotha

Während im ersten Lockdown im Frühjahr am Amtsgericht Gotha auch die Strafverfahren ruhten, verhandeln in der gegenwärtigen Coronasperre die Richterinnen und Richter weiter. Allerdings gelten veränderte Reglungen. So dürfen logischerweise am Coronavirus erkrankte Menschen das Gerichtsgebäude nicht betreten. Das Gleiche gilt für Personen, die Erkältungssymptome zeigen.

Seit Beginn der Pandemie misst ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem kontaktlosen Fieberthermometer die Körpertemperatur. Werden mehr als 37,5 Grad angezeigt, wird der betreffenden Person der Zutritt nicht gewährt.