Tenor mit seltenem Timbre: Aco Biščević kommt nach Gotha

Gotha. Aco Biščević und die Thüringen-Philharmonie interpretieren fast vergessene Werke von Carl Heinrich Graun.

Der slowenische Tenor Aco Biščević ist für seine außergewöhnliche Stimme mit seltenem Timbre bekannt. In Gotha singt er in der Konzertreihe „Barock Impuls“ am Samstag, 18. März, 19 Uhr, im Kulturhaus Gotha drei fast in Vergessenheit geratene italienische Kantaten des Komponisten Carl Heinrich Graun. Ihn begleitet das Barockorchester der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach unter der musikalischen Leitung von Michael Hofstetter, dem Intendanten der Gluck Festspiele Nürnberg.

„Die Werke wurden seit der Zeit, zu der sie komponiert wurden, kaum gespielt oder gesungen“, sagt Michael Hofstetter. Er ist Experte für historisch informierte Aufführungspraxis. Graun habe diese Kantaten damals selbst gesungen, so Hofstetter. „Er war ein derart besonderer Tenor, dass Friedrich der Große – König von Preußen – nach Grauns Tod gesagt haben soll: „Einen solchen Sänger werden wir nie wieder hören.“

Carl Heinrich Graun war ein sogenannter Haute-Contre. Ein Tenor, der sehr hoch singen kann. Auch heute gibt es nur wenige Männer, die diese Tonlage haben, so Hofstetter. Aco Biščević sei so ein Ausnahmetalent. „Er hat diese Höhe und Leichtigkeit. Deshalb kann er nach mehr als 350 Jahren die italienischen Kantaten Grauns wieder singen.“ Dem Haute-Contre sagt Michael Hofstetter einen ähnlichen Aufstieg wie den Countertenören nach, die vor etwa 30 Jahren die Bühnen zurückeroberten, nachdem sie jahrhundertelang infolge des Endes der Barockzeit in Vergessenheit geraten waren. Vorab werden die Kantatentexte von der Schauspielerin Daniela Rockstuhl rezitiert.

Aco Bišćević wurde 1984 in Slowenien geboren. Er ist ausgebildeter Musikpädagoge, aber auch studierter Sänger und Cembalist. Im 2015 hat er in der Oper „Die Soldaten“ von an der Mailänder Scala debütiert.