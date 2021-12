Testen in Gotha statt am Beckenrand stehen

Gotha. Mitarbeiter des Stadt-Bads Gotha haben in vier Wochen 10.000 Tests vollzogen. SPD/FDP-Stadtratsfraktion würdigt Einsatz mit Gotha-Gutscheinen

Im Stadt-Bad herrscht Gotha Hochbetrieb, nicht im Becken oder in der Sauna, sondern im Eingangsbereich. Es ist eine der ersten Anlaufstellen in Gotha, wenn es um Schnelltests geht. Täglich öffnet das Stadt-Bad dafür die Pforten, werktags von 6 bis 18 Uhr, an Wochenenden 10 bis 15 Uhr. Auch während der kommenden Feiertage , kündigt, Annette Engel-Adlung, Geschäftsführerin der Badbetreibung Gotha GmbH, an.

Die Ersten stünden an Werktagen schon 5.30 Uhr vor der Tür, beschreibt Mitarbeiterin Daniela Lückert die große Nachfrage. Denn ohne Corona-Negativ-Test läuft sonst wenig. Schwimmbad- und Saunabetrieb sind hingehen stark eingeschränkt oder gänzlich untersagt. Die Schließungsanordnung des Freistaats kam fast zeitgleich mit der 3G-Regelung. Seit Ende November fungiert das Stadt-Bad wieder als Testzentrum. Innerhalb eines Tages sei der Betrieb wieder auf Massentestung umgestellt worden.

Gothas Bad-Chefin spricht von einem regelrechten Ansturm während der zurückliegenden Wochen. Zeitweise habe es Wartezeiten von einer Stunde gegeben. Jetzt sei das zum Glück nicht mehr der Fall, weil weitere Kollegen als Tester ausgebildet worden sind und an den vier Stationen zur Hand gehen. Pro Schicht seien zehn Kollegen im Einsatz. Etwa 13.000 Tests sind im Stadtbad durchgeführt worden – 3000 im Frühjahr, etwa 10.000 während der letzten vier Wochen. Etwa ein Prozent der Tests waren positiv.

Das Engagement der Stadtbad-Belegschaft würdigt die SPD/FDP-Stadtratsfraktion. Am Samstagmorgen überbringen Fraktionsvorsitzende Peter Leisner, Matthias Müller und Stadtratsvorsitzender Martin Wolf (alle SPD) der ersten Schicht 35 Gotha-Gutscheine a elf Euro. „Wir haben diese Form der Anerkennung gewählt, weil unser Ehrenamtsempfang im Tivoli das zweite Jahr wegen der Pandemie ausfällt“, sagt Leisner. Außerdem seien Schwimmmeister ober Mitarbeiterinnen an der Kasse von Berufs wegen keine Tester; Leisner: „Das ist ein anstrengender Job. Dem Einsatz zollen wir hohen Respekt.“

Die Arbeit sich nicht vergleichbar mit einer Aufsicht am Beckenrand oder im Büro, bestätigt Engel-Adlung. Sie läuft im Schichtbetrieb und unter Vollschutz ab. Vor allem die ständige Arbeit mit der Maske sei erschwerend, sagt Ines Ludwig. „Nach der Schicht sind wir platt.“ Trotzdem seien sie und alle Kollegen froh, dass sie nicht mehr wie im Lockdown monatelang in Kurzarbeit müssen. Die Menschen seien für das Testen dankbar, registriert Stefan Lange immer wieder.

Vereinsschwimmsoll ab Januar wieder in den Blick rücken

Andererseits beklagen Eltern gegenüber unserer Zeitung, dass wegen des Testbetriebs im Stadt-Bad für ihre Kinder das Vereinsschwimmen derzeit nicht möglich ist. Sie verweisen darauf, dass laut Thüringer Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus vom 24. November die Schwimmbäder für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen werden müssen. Ausnahmen werden dem Schulschwimmen und organisierten Jugendsport bis zum 18. Lebensjahr eingeräumt. Schulschwimmen sei im Stadt-Bad weiterhin parallel zum Betrieb möglich. Das Vereinsschwimmen hingegen nicht. Eltern sagen, dass die Vereine sowohl die Einlasskontrolle als auch das Schwimmtraining mit eigenem Personal absichern würden.

„Für uns hat die Pandemiebekämpfung jetzt Priorität“, erklärt Engel-Adlung. Zudem erfolge das Vereinsschwimmen nicht im Klassenverband, sondern in „vermischten“ Gruppen. Die Betriebsaufsicht liege stets beim Bad betont sie und fügt hinzu: „Wir nehmen das Vereinsschwimmen für Januar mit in den Blick – neben dem Testen.“

Öffnungszeiten des Testzentrum Stadt-Bad Gotha; werktags von 6 bis 18 Uhr; 24., 25., 26. Dezember: 9 bis 12 Uhr, 27. bis 30. Januar: 10 bis 15 Uhr, Silvester und Neujahr: 9 bis 12 Uhr, 2. Januar, 10 bis 15 Uhr, ab 3. Januar wieder ab 6 Uhr