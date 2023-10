Teufel, Trachtler und Tatort-Profiler treten dieses Wochenende im Kreis Gotha auf

Zum Herbstfest „Kürbisse glühen“ werden wieder hunderte Besucher aus nah und fern in Friedrichroda erwartet. Sie alle tummelten sich in der Innenstadt, 2021 beteiligte sich Familie Bertuchschaal mit Mutter Nancy und Vater Christoph sowie Sohn Ben und Tochter Melinda am Kürbisschnitzen.

Kreis Gotha. Ausgehtipps für Gotha und den Landkreis: „Kürbis glühen“ sorgt für Volksfeststimmung in Friedrichroda. Europeade-Kreuz wird in der Evangelischen Regelschule geweiht. Das Programm hält noch weitere Veranstaltungen bereit.

Dieses Wochenende bietet das Veranstaltungsprogramm im Kreis Gotha ein großes Volksfest, etliche Konzerte, Trachtentreffen und Kirmes.

„Kürbisse Glühen“ heißt es in Friedrichroda. Hauptinitiator des bunten Treibens, die Thüringer Bergteufel, haben wieder den Weg durch den Thüringer Wald ins Tal von Friedrichroda gefunden und richten am Samstag, 14. Oktober, ab 14 Uhr ein fantastisches Spektakel aus. Das lässt sich auch aus luftiger Höhe erleben, ab 14 Uhr mit Hubschrauber-Rundflug. Zehn Minuten Flug kosten 45 Euro pro Person. Anmeldung sind per Telefon (06641/62533) möglich. Die bunt dekorierten Geschäfte der Innenstadt haben teilweise geöffnet. Gegen 19 Uhr startet ein Lampionumzug durch die Gassen und endet mit einem großen Feuerfinale am Parkplatz an der Schillerstraße. Der Eintritt ist frei. Beim Kürbisschnitzen wird ein Preis von fünf Euro pro Kürbis erhoben. Wegen Straßen- und Parkplatzsperrung in der Innenstadt empfiehlt die Kurverwaltung am Schwimmbad und am Bahnhof Reinhardsbrunn zu parken.

Profiler Axel Petermann stellt in der Kukuna Bad Tabarz spannende Kriminalfälle vor, an deren Lösung er mitgearbeitet hat. Foto: Stefan Kuntner

Zum Tag der Tracht, der für den dritten Sonntag im Oktober vom Deutschen Trachtenverband ins Leben gerufen wurde, werden in Gotha Trachtenfreunde erwartet. Ab 10.30 Uhr soll auf dem Gelände der Evangelischen Regelschule Gotha (Langensalzaer Straße) am Buga-Pavillon das zur diesjährigen Europeade gespendete Kreuz im Pavillon mit Gottesdienst, Musik und Mundart eingeweiht werden. „Alle Menschen, die Lust haben unsere Ziele und Ideale zu unterstützen, sind eingeladen“, so Maria Marr vom Landestrachtenverband mit Sitz in Wechmar.

Schweizer Organistin spielt in Tröchtelborn „4 nach 7“

In der Konzertreihe Orgelsommerplausch „4 nach 7“ ist am Freitag, 14. Oktober, in der Kirche Tröchtelborn Irene Roth-Halter aus der Schweizer zu erleben. Sie ist Organistin an der Stefanskirche in Konstanz und gibt an Tröchtelborns Volkcklandorgel von 1767 ein Konzert; Beginn: 19.04 Uhr. Unter anderem Werke aus drei Jahrhunderten, von Georg Friedrich Händel bis Maja Bösch-Schildknecht. Es gibt im Anschluss einen Imbiss und Zeit für nette Gespräche, teilt Marion Schulz aus Tröchtelborn mit. Der Eintritt ist frei, eine Spende erwünscht.

Sabrina Leinhos und Patrick Schrönerumrahmten die Einweihung des Buga-Pavillons auf dem Hof der Evangelischen Regelschule Gotha. Am Sonntag wird dessen Kreuz geweiht. Foto: Wieland Fischer (Archiv)

Am Samstag um 19.30 Uhr spielt Pianistin Elena Metelskaya im Kultur-Raum Löfflerhaus in einem Konzert Bachs Goldberg-Variationen. Außerdem Werke von Scarlatti und musikalische „Porträts“ von Rameau. Der Eintritt kostet 18 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahre ist er frei.

Tatort-Atmosphäre liegt am Samstagabend in der Kukuna Bad Tabarz in der Luft. Axel Petermann ist ungelösten Morden auf der Spur; in dem Fall „Im Auftrag der Toten – Cold Cases, ein Profiler ermittelt“. So heißt sein Buch, aus dem er vorlesen wird. Axel Petermann hat als Leiter einer Mordkommission in Bremen und stellvertretender Leiter im Kommissariat für Gewaltverbrechen mehr als tausend Fälle bearbeitet, in denen Menschen eines unnatürlichen Todes starben. Seit 2001 ist er Fachberater für diverse „Tatort“-Formate. Die Lesung beginnt 19 Euro. Die Eintrittskarte kostet 24,30 Euro.

Zum Welthospiztag lädt der Hospizverein Gotha am Samstag um 17 Uhr zu einem Theaterspiel in die Versöhnungskirche ein. Schauspielerin Annette Seibt aus Erfurt will mit „Goldstaub-Geschichten, die das Herz erfreuen“ das Publikum begeistern.

Anne Seibt tritt mit „Goldstaub-Geschichten, die das Herz erfreuen“ zum Welthospiztag in Gotha auf. Foto: Coco Ruch

In der Augustinerkirche Gotha singt am Sonntag ab 11 Uhr der Chor der Frauenkirche Dresden im Rahmen einer Matinee. Werke der Romantik stehen auf dem Programm. Die Leitung hat Frauenkirchenkantor Matthias Grünert, der auch Orgel spielen wird.

Chor der Frauenkirche Dresden singt zur Matinee in Gotha

In Wangenheims Kirche tritt Sonntagabend der Gospelchor Friemar unter der Leitung von Kantor Chris Rodrian auf; Beginn: 18 Uhr. Zur Andacht spricht Sebastian Zweynert.

Der Kirmes-Reigen geht dieses Wochenende im Kreis in mehreren Orten weiter. In Friedrichswerthspielt Samstagabend ab 20 Uhr „Der flotte Dreier“ zum Tanz auf.

In Apfelstädt kann Freitagabend zur Kirmes-Disco und Samstag zum Kirmestanz geschwoft werden. Beginn ist jeweils 20 Uhr im Bürgerhaus.

In Hörselgau richtet die Kirmesgesellschaft ihr 17. Kirchweihfest aus. Freitagabend 21 Uhr geht es mit „Disco4You“ und „Schimpf&Schande“ los. Samstag ab 20 Uhr spielen die Wülfershäuser. Sonntag ab 20 Uhr klingt das Treiben mit Kirmestanz mit anschließender Beerdigung aus.