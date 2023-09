The Matadors rocken wieder das Gleisdreieck Waltershausen

Das ist die Waltershäuser Band The Matadors in neuer Besetzung mit (von links) Peter Madev, Gerhard Grobe, Eckhard „Ecki“ Gedicke, Holger Zindler, Manfred Meier und als Gast John Idan.

Waltershausen. Gestandene Waltershäuser Band wartet beim Auftritt zum Sommerfest im Freizeitzentrum mit neuen Repertoire auf

Die bekannte Waltershäuser Rockband The Matadors spielt am Samstag, 9. September, zum Sommerfest im Freizeitzentrum „Gleisdreieck“.

Veranstalter sind der Waltershäuser Gewerbeverein gemeinsam mit der FDP. Mit den Auftritten der Gruppe verbindet sich immer ein Stück heimische Rockgeschichte. Die Vorgängerband der Matadors waren die in den 1960er-Jahren gegründeten Romantics mit Robert Albracht. Seit dem vergangenen Jahr greift Peter Mandev aus Bulgarien mit in die Saiten, ein Gitarrist mit großem Stimmvolumen. Er ergänze das Repertoire, das vielseitiger geworden sei, betont Bandleader Manfred Meier.

Zur aktuellen Besetzung gehören Ecki Gedicke (Drums), Manfred Meier (Bass), Gerhard Grobe (Leadgitarre), Peter Mandev (Rhythmusgitarre) und Keyboarder Manfred Gensicke. Gespielt werde auch, was auf keinem ihrer Rockkonzerte fehlen dürfe: „Smoke on the Water“ von Deep Purple, so Meier. Stolz ist er, dass CCR-Songs von Ecki Gedicke fast originalgetreu gesungen würden sowie auf den Gast John Idan mit Rolling-Stones-Hits.

Beginn 19 Uhr; Eintritt fünf Euro; Bewirtung ist vor Ort.