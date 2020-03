Bad Tabarz. Zwei Schauspieler interpretieren Komödien am Samstagabend, 21. März, in Bad Tabarz.

Theater im Kukuna

Unter dem Titel „Jetzt käme der Kuss“ spielen Katja Rogner und Christian Mark am Samstag, 21. März, um 19.30 Uhr im Kukuna in Bad Tabarz in der Lauchgrundstraße 12 a frei nach den Komödien Der Bär und Der Heiratsantrag von Anton Tschechow. Die Regie übernahm Christine Schmidt-Schaller. Rogner und Mark wechseln dabei zwischen Szenenprobe und Aufführung, Zärtlichkeit und Wut, Lachen und Grimm, heißt es in der Ankündigung des Abends. Parkplätze sind nahe des Kukuna vorhanden. Der Eintritt beträgt 12 Euro.