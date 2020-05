Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thomas Giehl übernimmt Traineramt beim FSV Ohratal

Giehl wird Nachfolger von Michael Storch, der aus familiären Gründen vorerst einen Schlussstrich unter seine Tätigkeit setzte.

Der 47-jährige gebürtige Weimarer Giehl war zuletzt beim SV 09 Arnstadt tätig, den er in seiner viereinhalbjährigen Tätigkeit aus der Landesklasse in die Thüringenliga führte und dort auch etablierte. Allerdings wurden er und sein Co-Trainer Heiko Weinrich trotz einer soliden Spielzeit am 9. Dezember 2019 von ihren Aufgaben entbunden. Zuvor war der bei der Polizei angestellte Giehl als Spieler unter anderem für den FC Rot-Weiß Erfurt, SV Jenaer Glas und den SC 03 Weimar aktiv. In Weimar betreute er später die Zweite in der Landesklasse.

Voraussichtlich ab Juni wird er nun die Mannschaft übernehmen und den Kurs von Storch fortführen. Den Verein überzeugte er zudem mit seiner persönlichen Art. So loben die Ohrataler Verantwortlichen die Fähigkeit, Respekt und Verständnis gegenüber den Spielern entgegenzubringen und sich somit in das menschliche und familiäre Umfeld in unserem Verein bestens zu integrieren.