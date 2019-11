Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringen-Philharmonie begleitet Stummfilm fürs Fernsehen

Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach steht vor einem spannenden Projekt: Vom 26. bis zum 28. Februar 2020 wird das Orchester in der Stadthalle Gotha die Aufnahme des Stummfilms „Beethoven“ musikalisch begleiten. Es handelt sich um eine Produktion der Fernsehsender ZDF und Arte in Kooperation mit der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach. Das berichtete Michaela Barchevitch, Intendantin des Orchesters, am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz zum Musikjahr 2020 in Gotha. Anlässlich des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven hat die Deutsche Zentrale für Tourismus das Jahr 2020 unter das Thema Musik gestellt. Thüringen und die Stadt Gotha schließen sich dieser nationalen Initiative an.

Bei „Beethoven“ handelt es sich um eine österreichische Stummfilm-Biografie über den Komponisten aus dem Jahr 1927. Die Hauptrolle spielt Fritz Kortner.

„Nach den drei Aufnahmetagen wird der von uns begleitete Film am 29. Februar im Kulturhaus Gotha Premiere haben“, blickt Michaela Barchevitch voraus. Auch in Eisenach soll er an diesem Tag präsentiert werden. Im Fernsehen soll er dann mit der musikalischen Begleitung der Thüringen-Philharmonie erstmals am 26. Juni 2020 ausgestrahlt werden.