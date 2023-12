Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach geht mit Pippi und Ronja ins Kulturhaus

Gotha. Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach spielt beim Familienkonzert Musik zu Astrid-Lindgren-Klassikern und faszinierende Filmmusiken zu Märchen. Weitere Konzert stehen im Advent an.

Weihnachtlich und märchenhaft ist das Konzertprogramm der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach. Am Mittwoch, 6. Dezember, um 17 Uhr im Kulturhaus Gotha präsentiert das Orchester das Familienkonzert „Weil ich ein Mädchen bin! – Pippi, Ronja & Co.“. Im Rahmen der „Ton an!“-Reihe und des Astrid-Lindgren-Jahres wird ein Programm geboten, das starke Mädchenfiguren in der Musikwelt feiern will.

Musikalisch geleitet von Juri Lebedev und mit Erzählungen von Patrick Rohbeck nimmt das Konzert die Hörer mit auf eine Reise durch Abenteuer charakterstarker Mädchenfiguren wie Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter. Das Programm umfasst nicht nur literarische Werke, auch Filmmusik von Danny Elfmans „Alice im Wunderland“ über Alan Menkens „Arielle, die Meerjungfrau“ und „Die Schöne und das Biest“ bis zu Tschaikowskys „Nussknacker“.

Schluss mit klassischen Rollen-Klischees

Konzertdramaturg Markus Guggenberger: „In unserem Familienkonzert ‚Weil ich ein Mädchen bin!‘ machen wir Schluss mit klassischen Rollen-Klischees und zeigen starke Mädchenfiguren voller Tatendrang, die sich in der Jungs- und Männerwelt behaupten und durchsetzen.“

Tickets für das Konzert sind noch für kurze Zeit erhältlich, teilt Philharmonie-Sprecher Maik Schulz mit. Das Adventsprogramm wird am Donnerstag, 14. Dezember, fortgesetzt. 19.30 Uhr ist im Kulturhaus der Artist in Residence, Reinhold Friedrich, an der Solo-Trompete mit dem Orchester zu erleben. Die musikalische Leitung und Moderation hat Chefdirigent Markus Huber.

Karten und Infos: www.thphil.de oder in der Gothaer Tourist-Information.