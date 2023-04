Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach kommt ins Klassenzimmer

In 14 Schulen und Kindergärten waren Musiker der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach zuletzt zu Gast, hier in der Grundschule "Peter Andreas Hansen" in Gotha.

Kreis Gotha. Ensemblemitglieder besuchen Schulen und Kindergärten im Kreis Gotha und Wartburgkreis.

Das Projekt „Philharmonie im Klassenzimmer“ ist wieder angelaufen. In 14 Schulen und Kindergärten waren Musiker der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach zuletzt zu Gast, heißt es in einer Mitteilung. Demnach kamen von Mitte März bis Mitte April 2023 mehr als 950 Kinder in Gotha, dem Landkreis Gotha, Eisenach und dem Wartburgkreis in den Genuss einer besonderen Musikstunde.

Seit 2020 hatte die Philharmonie mit dem Projekt coronabedingt pausieren müssen. Unter dem Motto „Hören, Entdecken und selbst Mitmachen“ stellten nun wieder Blechbläser, Holzbläser und Streicher ihre Instrumente vor. „Ein Klassenzimmer oder einen Gemeinschaftsraum und eine Unterrichtsstunde – mehr braucht es nicht für diesen Schritt der Musikvermittlung!“, sagt die Intendantin der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach, Michaela Barchevitch.

Nach wie vor großes Interesse an Besuchen

„Wir sind glücklich, dass das Interesse nach wie vor so groß ist. Unsere Musikerinnen und Musiker können den Kindern und Jugendlichen klassische Musik und das Verständnis für Instrumente in einem unkomplizierten, lockeren und nahen Miteinander näherbringen“, so die Intendantin.

In Gotha besuchten die Bläser die Grundschule Peter Andreas Hansen passend zum Thema „Orchester“ im Musikunterricht. Tuba, Trompete, Posaune und Horn konnten sich die Dritt- und Viertklässler einmal von Nahem anschauen und anhören. Auch im Schnepfenthaler Kindergarten waren die Philharmoniker zu Gast.

Das Projekt „Philharmonie im Klassenzimmer“ wird in der nächsten Spielzeit fortgesetzt. Über aktuelle Termine können sich Pädagoginnen und Pädagogen informieren unter Telefon: 03621/ 2295 995 oder per E-Mail an dramaturgie@thphil.de.