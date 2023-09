In der Helios-Klinik Gotha war 2018 per Computertomografie das Skelett des Herrn von Boilstädt untersucht worden. Sein komplettes Grab war bei Arbeiten an der Umgehungsstraße des Gothaer Ortsteils Sundhausen 2013 entdeckt worden. Der Herr von Boilstädt, in der Zeit um 600 bestattet, war ein kräftig gebauter Mann von Mitte 30, der vermutlich zur Elite gehörte.