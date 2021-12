Thüringer gewinnt fast eine Million Euro beim Lotto

Gotha. Das Glück der Thüringer Lottospieler hält in diesem Jahr weiter an. Nun gewann bereits der 15. Lottospieler aus dem Freistaat einen hohen Geldbetrag.

Ein Lottospieler aus Thüringen hat am vergangenen Samstag bei der Lotto-Ziehung insgesamt 947.715,10 Euro gewonnen. Der oder die Glückliche hatte nach Angaben der Thüringer Staatslotterie seinen Schein in einer Annahmestelle im Landkreis Gotha abgegeben. Dies ist demnach bereits der 15. Großgewinn für die Thüringer Staatslotterie in diesem Jahr.

„Ich freue mich sehr, dass die Glückssträhne für die Thüringer Spielteilnehmer in unserem Jubiläumsjahr weiterhin anhält“, so Jochen Staschewski, Geschäftsführer von Lotto Thüringen. Da der Lotto 6 aus 49-Jackpot in Gewinnklasse 1 nicht geknackt wurde, liegen für die Ziehung am kommenden Mittwoch nun sagenhafte 23 Millionen Euro bereit.