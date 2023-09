Thüringer Wälder: Lesung und Gespräch rund um deren Zustand

Ein Jahr lang war Autor und Journalist Frank Quilitzsch unterwegs mit Thüringer Förstern und Baumforschern in den Thüringer Revieren. Was er hier erlebt und schreckliches gesehen hat, ist nur zwischen zwei Buchdeckeln zu entdecken. In „Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus!“ berichtet er am 15. September in Burgonna im Bürgerhaus „Zur Post“.