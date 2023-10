Thüringer Weltkultur auf Briefmarken verewigt

Gotha. Was gibt es alles für Weltkulturerbestätten in Thüringen. Dieser Frage gehen die Gothaer Briefmarkenfreunde nach.

Der Gothaer Briefmarken-Sammlerverein lädt interessierte Bürger am Dienstag, 17. Oktober, in den Awo-Klub „Galletti“ ein. Die Vereinsmitglieder veranstalten im Rahmen ihres sogenannten Knätschabends in den Klubräumen in der Jüdenstraße ab 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Unesco-Weltkulturerbe in Thüringen“. Das teilte der Vorstand des Briefmarken-Sammlervereins Gotha 90 mit.

Das Vereinsmitglied Bernd Schoof will an diesem Abend anhand seines Sammelgebietes einen Einblick geben, wo es in Thüringen überall Stätten des Unesco-Weltkulturerbes gibt, heißt es in der Ankündigung weiter.

Dazu lädt der Briefmarken-Sammlerverein Jung und Alt ein. Der Eintritt zum Vortrag ist wie immer frei.