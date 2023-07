Thüringeti in Crawinkel steht für biologische Vielfalt

Crawinkel. Die Crawinkler Agrar GmbH erhielt wegen ihrer Nachhaltigkeit und Klimaschutz die NAT-Urkunde Thüringen verliehen.

Ganzjährig weiden die Rinder und Pferde der Agrar GmbH Crawinkel in der Karstlandschaft rund um die Gemeinde. Die großen Weideflächen bieten den Tieren nicht nur die besten Möglichkeiten für ihre Entwicklung, sondern sie tragen auch zur Pflege dieser einzigartigen Landschaft, die den Namen „Thüringeti“ trägt, bei. Seit nunmehr 25 Jahren betreibt der landwirtschaftliche Betrieb unter der Geschäftsführung von Heinz Bley die extensive Freilandhaltung, die dem Unternehmen bereits mehrere Auszeichnungen eingebracht hat.

Jetzt kommt eine weitere Urkunde dazu. Die Leiterin des IHK-Regionalbüros in Gotha, Anja Wolf, überreichte dem Landwirt das Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen (NAT). Grund dafür ist, dass die Agrar GmbH sich seit vielen Jahren um Klimaschutz und Nachhaltigkeit, aber auch für die biologische Vielfalt einsetzt. Der Grünlandbetrieb, der seit 2004 auch ein zertifizierter Betrieb des ökologischen Landbaus ist, erfüllt die vorgegebenen Rahmenbedingungen des Nachhaltigkeitsabkommens. Die im Abkommen formulierten Ziele sollen nach erfolgter Umsetzung der Wirtschaft, Verwaltung sowie allen Bürgern in Thüringen etwas nützen. Denn das Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen stellt eine freiwillige Vereinbarung zwischen Landesregierung und Thüringer Wirtschaft dar. Ziel des Abkommens ist es, dass sich nachhaltige wirtschaftende Unternehmen vernetzen.

Auf der Thüringeti in Crawinkel leben Pferde ganzjährig in extensiver Freilandhaltung nach ökologischen Richtlinien. Foto: Conny Möller

18 Mitarbeiter sind bei der Agrar GmbH beschäftigt. Auf den Weideflächen leben 600 Pferde und 500 Rinder. Seit November 2021 unterhält das Unternehmen auch 1400 Hektar landwirtschaftliche Flächen in Oberweißbach. Dort sind Angusrinder und auch Pferde beheimatet. Auf den circa 2500 Hektar großen Weideflächen am Ortsrand von Crawinkel leben ebenfalls Rinder verschiedener Rassen und Pferde, darunter auch Warmblut und Koniks.

Jubiläum bei der Pferdeauktion

Die Thüringeti in Crawinkel ist nicht nur als Naturparadies bekannt, sondern auch bei vielen Besuchern, die auf den ausgewiesenen und gesicherten Durchgängen die Tiere dort beobachten können. Einmal im Jahr zieht es pferdebegeisterte Gäste aus dem In- und europäischen Ausland nach Crawinkel. Dort findet am 3. Oktober die traditionelle Pferdeauktion statt - in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal. Angeboten werden neben Wildpferden auch zahlreiche Sportpferde. Weitere Veranstaltungen sind vom 31. August bis 3. September das Landsknechtshurra des Vereins Laizer Landsknechte sowie vom 8. bis 10. September die siebten internationalen deutschen Meisterschaften der Kavallerie.