Tiere suchen Menschen: Henry und Samu warten in Gotha-Uelleben auf neue Freunde

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Die zwei Kater wurden im Tierheim „Arche Noah“ in Gotha-Uelleben abgegeben

Am vergangenen Freitag haben wir unseren Lesern die ältere Deutsche Schäferhündin Agir vorgestellt. Sie musste in Tierheim, weil ihr Herrchen verstorben ist. Zum Glück hat Agir Interessenten gefunden und lernt diese gerade beim Spazierengehen kennen.

Heute schauen aus den Fotos zwei hübsche Kater unseren Lesern entgegen, die sehr gern ein neues Revier bewohnen würden. Henry, der Weiße mit den schwarzen Flecken, wurde im April 2017 geboren. Er ist kastriert und gechipt.

Kater Samu, der vorsichtige, rot-getigert, mit weißen Pfötchen. Foto: Jutta Ritter

Henry war sehr klein und wurde mit der Hand aufgezogen. Er ist sehr verschmust und menschenbezogen, geht auf jeden Menschen aufgeschlossen zu und spielt sehr gern. Henry ist ein aufgeweckter, agiler Vertreter seiner Art.

Samu, der Rot-Getigerte mit den weißen Pfötchen, wurde im Juli 2015 geboren. Auch er ist kastriert und gechipt. Samu ist eher zurückhaltend und etwas schüchtern. Er hat Angst vor lauten Geräuschen. Trotzdem ist er der Chef von beiden und dominiert seinen Freund Henry manchmal.

Die beiden sind Freunde und sehr aufeinander angewiesen. Sie lebten zusammen in einer Wohnung, und das soll auch so bleiben. Henry und Samu suchen also ein gemeinsames Zuhause in einer Wohnungshaltung.

Sie sind beide noch in einem Alter, wo sie sich ohne Schwierigkeiten an neue Menschen und eine neue Umgebung gut gewöhnen können. Sie suchen Katzenfreunde, die ihnen Zeit geben, in der Fremde anzukommen, damit die gemeinsame Zukunft gut gelingt. Die beiden können auch gut allein bleiben, bis ihre Menschen von der Arbeit kommen, denn sie haben ja sich. Egal, welche Konstellation die Retter haben: Hauptsache wieder ein gemütliches Zuhause, wo die Menschen wissen, was Katzen lieben.

Mehr Informationen im Tierheim „Arche Noah“unter Telefon 03621/755425.