Tiere suchen Menschen in Gotha: Getigertes Katerchen will erkannt werden

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Wer kennt das beschriebene Fundtier?

Wieder können wir unseren Tierfreunden eine gute Vermittlungsnachricht übermitteln: Die Katze Jola, vorgestellt in der vorigen Woche, ist schon in ein sehr schönes Zuhause umgezogen.

Heute soll ein ungefähr achtjähriger Kater von seinen Besitzern oder Menschen erkannt werden, die etwas über ihn wissen. Der getigert-weiße Kater leidet unter Katzenschnupfen und wurde zu seinem Schutz zur „Arche Noah“ in Uelleben gebracht. Er ist nicht kastriert und auch nicht gekennzeichnet.

Vielleicht hat der Kater Glück und wird auf diesem Weg per Zeitungsnotiz erkannt, dann muss er nicht so lange in der Quarantäne ausharren. Für Freigänger sind die Begrenzungen in einem Raum immer eine Herausforderung.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621 / 755425