Tiere suchen Menschen in Gotha: Kleiner Schnauzer vermisst seinen Besitzer

Der in Friedrichroda gefundene Mittelschnauzer wartet im Tierheim „Arche Noah“ in Gotha-Uelleben auf seinen Besitzer.

Gotha-Uelleben Zuwachs im Tierheim „Arche Noah“ im Landkreis Gotha: Ein schwarzer Mittelschnauzer wird als Fundtier aufgenommen.

An dieser Stelle haben wir vor Kurzem schon einmal einen Mittelschnauzer vorgestellt. Der am Dienstag, 12. Dezember, in Friedrichroda gefundene Mittelschnauzer ist dem im Tierheim „Arche Noah“ sehr ähnlich. Der Rüde wird ebenfalls auf ungefähr ein Jahr geschätzt. Er ist gechippt, trug aber beim Auffinden kein Halsband. Genau wie der schon vorhandene Schnauzer Arthur, der in der „Arche Noah“ untergekommen ist.

Es könnten sogar Brüder sein, meint Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß. Dazu gibt es aber keine gesicherten Erkenntnisse. Für den jungen Rüden werden aus diesem Grund dringend die Besitzer oder Menschen gesucht, die etwas zu seiner Herkunft sagen können.

Das Tierheim „Arche Noah“ möchte auf diesem Weg alle Tierfreunde informieren, dass ab Montag, 18. Dezember, das Tierheim in dem Gothaer Ortsteil geschlossen ist und in dieser Zeit auch keine Tiere vermittelt werden. Die reguläre Öffnungszeit beginnt wieder ab 8. Januar des kommenden Jahres.

Die Mitarbeiter des Tierschutzvereins Stadt und Landkreis Gotha wünschen allen Tierfreunden und Lesern ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/755425.