Tiere suchen Menschen in Gotha: Wer kennt diese Katzen?

Gotha-Uelleben. In Gotha und Gospiteroda werden zwei Tiere gefunden, deren Eigentümer sich melden mögen.

Von den drei Katerchen, die wir am vergangenen Freitag vorgestellt haben, sind schon zwei in ein neues Revier umgezogen. Ein schönes schwarzes Mohrle wartet noch auf seine Chance.

In der heutigen Folge stellen wir zwei Fundtiere vor, die von den Besitzern erkannt werden sollen. In Gotha im Berggartenweg wurde am vorvorigen Freitag ein Anwohner auf eine getigerte Katze aufmerksam, die in einem Graben saß. Ihm fiel auf, dass die Mieze nicht wieder wegging. Bei näherer Betrachtung konnte man erkennen, dass die Katze blind ist. Sie wurde zu ihrem Schutz zur „Arche Noah“ gebracht.

Dort wird die Mieze auf mindestens zwölf Jahre geschätzt. Sie war aber in einem gepflegten Zustand, sodass man annehmen konnte, dass sie noch nicht lange unterwegs war. Der Katze fehlen schon etliche Zähne – und es sieht danach aus, dass sie von einem Fachmann gezogen wurden, urteilt die Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß.

Für diese blinde Mieze werden mit diesem Aufruf die Besitzer gesucht oder Menschen, die etwas zu ihrer Herkunft sagen können.

Der schwarz-weiße Kater ist unübersehbar unzufrieden. Er möchte wohl hinaus ins Freie. Foto: Kathrin Matthieß

Außerdem wurde in Gospiteroda ein schwarz-weißer Kater gefunden, der in der „Arche Noah“ auf ungefähr zehn Jahre geschätzt wird. Der arme Kater wurde mit einem Schädeltrauma von der Feuerwehr Gospiteroda zum Tierheim Uelleben gebracht. Wahrscheinlich hatte er eine Kollision mit einem Auto.

Nachdem seine tierärztliche Behandlung beendet ist und es ihm wieder besser geht, gibt er zu verstehen, dass es ihm in der Gefangenschaft überhaupt nicht gefällt. Der ältere Kater ist nicht kastriert und wahrscheinlich seine Freiheit gewöhnt. Er sitzt in einer Ecke und knurrt und faucht alle an.

Auch für ihn werden die Besitzer gesucht oder Menschen, die wissen, wo er zu Hause ist. Gerade für Freigängerkatzen ist die Begrenzung im Tierheim ein großes Problem.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/755425