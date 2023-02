Tierheim Gotha: Die freundliche Emmi sucht Anschluss

Gotha. Die Mischlingshündin wurde vom Veterinäramt ins Tierheim gebracht. Sie eignet sich als familienfreundlicher Wachhund.

Vorige Woche haben wir den Beagle-Mischling Tebi vorgestellt, aber leider hat sich bis jetzt kein Interessent für ihn gefunden. Er wartet noch auf seine Chance für einen neuen Start bei lieben Menschen.

Mit der heutigen Vorstellung soll die Sennhund-Rottweiler-Mischlingshündin Emmi möglichst bald in ein neues Zuhause vermittelt werden. Emmi lebte zusammen mit dem oben genannten Tebi und einer weiteren Hündin in Gemeinschaft. Das Veterinäramt verfügte, dass alle drei ins Tierheim eingewiesen werden.

Die Hündin Emmi kommt gut mit anderen Artgenossen zurecht und könnte gern als Zweithund gehalten werden. Sie ist eine sehr menschenfreundliche Hündin und kann auch in einer Familie leben, wenn die Kinder nicht mehr zu klein sind. Emmi wurde am 16. Juli 2020 geboren. Weil sie noch so jung ist, verhält sie sich etwas ungestüm und stürmisch. Sie braucht Menschen, die gern aktiv sind und ihr Regeln fürs Zusammenleben im Hunde-Mensch-Rudel beibringen können.

Mischlingshündin braucht viel Auslauf

Bis Emmi ins Tierheim kam, lebte sie mit ihren Hundefreunden in einer Wohnung. Schön wäre es, wenn sie Tierfreunde mit Haus und Grundstück fände, denn sie ist sehr wachsam. Ein Grundstück zu bewachen, wäre für sie eine tolle Aufgabe. Allerdings soll Emmi unbedingt mit zur Familie gehören. Denn sie ist es gewöhnt gewesen, eng mit ihrem Menschen zu leben. Sie kann durchaus auch mal allein bleiben und ist stubenrein.

Wenn sie genügend Auslauf bekommt, kann Emmi auch in einer Wohnung ohne Grundstück leben. Die große Emmi ist eine offene, liebe Hündin, die sich gern anpassen wird, wenn sie spürt, dass sie sich auf ihren Menschen verlassen kann.

Mehr Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/755425