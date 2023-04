Tierheim Gotha: Malamute Haschiko soll endlich ankommen

Haschiko gehört der Schlittenhundart Malamute an.

Gotha. Nach zunächst erfolgreicher Vermittlung kam der Schlittenhund wieder in die „Arche Noah“. Er hofft auf eine neue Chance.

Der junge Malamute Haschiko wurde einst von einem befreundeten Tierheim ins Gothaer Tierheim „Arche Noah“ gebracht. Dadurch sollten sich die Chancen für eine Vermittlung vergrößern, und das hat auch funktioniert. Haschiko wurde in eine Familie vermittelt, wo er als Zweithund leben sollte.

Leider hat der vorhandene Hund Haschiko in seinem Revier nicht toleriert. Am Anfang sah es gut aus, aber dann musste Haschiko das neue Zuhause wieder verlassen. Deshalb stellen wir den schönen, menschenfreundlichen Malamute ein zweites Mal vor, damit er die „Arche Noah“ so schnell wie möglich wieder verlassen kann.

Schlittenhunde brauchen viel Bewegung und sportliche Begleiter. Die wenigen Mitarbeiter im Tierheim können dem jungen Haschiko nicht sehr oft gerecht werden. Es ist gut, dass sich auch ehrenamtliche Tierfreunde mit um ihn kümmern.

Haschiko lebte in seinem ersten Zuhause in einer Wohnungshaltung mit zwei Hunden und einer Katze. Kinder kennt der freundliche Rüde auch. Er ist ein sehr freundlicher, aufgeschlossener Hund. Für Haschiko werden dringend Menschen gesucht, die ihm und seiner Art gerecht werden können. Joggen, Radfahren oder lange Spaziergänge braucht der bewegungsfreudige Hund unbedingt.

Schön wäre es natürlich, wenn er mit Artgenossen laufen könnte, aber das ist keine Bedingung. Hauptsache, er kommt in einem Menschenrudel an, wo er geliebt wird und bleiben kann. Dort wird er die Schmusestündchen sehr genießen, wenn er auch seine Gene als Arbeitshund ausleben darf.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/ 755 425