Tierheim Gotha: Timo hat kein Frauchen mehr

Gotha. Weil die Besitzerin verstarb, musste der Terrier ins Tierheim. Jetzt hofft er auf ein neue Chance.

Zu Beginn eine gute Vermittlungsnachricht: Alle unlängst vorgestellten Pudelwelpen haben Interessenten gefunden und können, wenn die Vorkontrollen abgeschlossen sind, wohl bald in ein neues Zuhause einziehen.

Heute stellen wir den Terrier Timo vor, dessen Frauchen verstorben ist. Als junger Hund war Timo von seiner Besitzerin aus der „Arche Noah“ adoptiert worden. Bis vor Kurzem lebte er mit ihr in einer Wohnung in Gotha. Nun ist es für den armen Kerl auf einmal anders.

Wenn wir Menschen uns von unserem geliebten Vierbeiner verabschieden müssen, ist es schwer, doch wir können uns das Alter oder die Krankheit immer wieder als Trost ins Gedächtnis rufen. Das können Tiere leider nicht, für sie bricht plötzlich ihre vertraute Welt weg. Deshalb ist es so wichtig, dass diese Tiere so schnell wie möglich Menschen finden, die ihnen wieder ein sicheres, liebevolles Umfeld schenken.

Es ist vielleicht nicht so leicht, einen Hund zu übernehmen, der seine Gewohnheiten und Eigenheiten mit in die neue Familie bringt. Doch gerade Hunde gewöhnen sich meist schnell an neue Menschen. Timo ist der typische Terrier und mit zehn Jahren noch sehr sportlich und fit. Es kann gut sein, dass er noch etliche Jährchen vor sich hat.

Timo möchte im neuen Zuhause ohne andere Tiere leben. Er mag Katzen überhaupt nicht, auf Artgenossen kann er auch gut verzichten. Wahrscheinlich hat ihm das Leben mit seinem Frauchen absolut genügt. Menschen mag er sehr, größere Kinder könnten auch in der neuen Familie leben. Kleine Kinder kannte er bisher nicht. Eine Einzelperson, ein Ehepaar oder eine kleinere Familie mit größeren Kindern – alle diese Konstellationen könnten Timo ein neues Zuhause bieten.

Timo läuft gern, spielt gern und möchte wieder Menschen, die nur für ihn da sind. Es wäre so schön, wenn Timo schnell Tierfreunde mit großem Herzen fände, die ihm sein Leben wieder in Ordnung bringen.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621 / 75 54 25