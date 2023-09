Tierheim im Kreis Gotha: Zwei Fundkater wollen nach Hause

Das weiß-rote Katerchen stammt aus einer Gartenanlage in Gotha-Süd.

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Die beiden Schönen wurden zu ihrer Sicherheit zur „Arche Noah“ gebracht. Wer kann Auskunft über ihre Herkunft geben?

Der weiß-rote Kater, den wir hier vorstellen, wurde in Gotha in der Friedrich-Ebert-Straße in einer Gartenanlage länger beobachtet. Er gehörte niemandem dort, weshalb er zur „Arche Noah“ gebracht wurde. Er ist noch unkastriert und wird auf ungefähr ein Jahr geschätzt. Für das schöne Katerchen werden die Besitzer oder Menschen gesucht, die zu seiner Herkunft etwas sagen können.

Der sehr dünne getigerte Miezer stammt aus Georgenthal. Foto: Kathrin Matthieß

Tier zwei: Der getigerte Kater wurde in Georgenthal bei der Firma Tillmann GmbH gefunden. Er ist sehr dünn, so dass Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß vermutet, dass er vielleicht längere Zeit eingesperrt war. Der Kater ist kastriert, aber nicht gechippt. Vielleicht haben seine Besitzer schon lange auf ihn gewartet und holen ihn schnell wieder nach Hause.

Mehr Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/755425